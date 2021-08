Quentin restaure le patrimoine de l'île aux Moines

"On doit préserver ce patrimoine pour le transmettre aux générations futures." Quentin veut rendre accessible au public le fort et la caserne de l'île aux Moines en Bretagne. Grâce au soutien de FDJ et de la Mission Patrimoine, il a pu lancer le chantier de restauration. Visite. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque