Qui est Alexandre Loukachenko ?

Il est accusé d'avoir ordonné le détournement d'un avion de ligne pour arrêter un opposant qui se trouvait à bord. Voici qui est le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko.

Depuis 1994, il dirige d’une main de fer la Biélorussie

Alexandre Loukachenko accède au pouvoir en 1994, soit trois ans après la chute de l’Union soviétique. Cadre du parti communiste, son maître-mot : la lutte contre le capitalisme et la corruption. Depuis, Alexandre Loukachenko dirige la Biélorussie d’une main de fer : les médias et syndicats sont sous le joug de l’État pendant que les opposants sont arrêtés ou condamnés à l’exil. En 2004, Alexandre Loukachenko fait voter par référendum la suppression de la limitation des mandats présidentiels et peut désormais se présenter autant de fois qu’il le souhaite.

Sa gestion de la crise du Covid-19

Pendant la crise de Covid-19, Alexandre Loukachenko se démarque de ses confrères européens, en refusant d’imposer des mesures sanitaires. Le championnat de football biélorusse est même le seul en Europe à poursuivre sa session normalement. Quant au président, il tente de rassurer sa population en s’affichant en train de jouer à son sport préféré : le hockey sur glace. Fin juillet 2020, Alexandre Loukachenko est admis après avoir été contaminé par le virus Covid-19.

Une figure autoritaire qui suscite admiration et controverses

Malgré son autoritarisme, Alexandre Loukachenko reste populaire auprès d’une partie de la population, notamment dans les campagnes. Dans un pays où 80% de l’économie est aux mains de l’État, ses partisans louent sa politique sociale et sécuritaire. Candidat à sa propre réélection, il affronte notamment Svetlana Tikhanovskaïa, épouse d’un dissident emprisonné qui fédère l’opposition. Alexandre Loukachenko est finalement largement réélu pour un sixième mandat consécutif dimanche 8 août 2020. Une réélection contestée par l’opposition, entraînant des arrestations et plusieurs milliers d’arrestations.