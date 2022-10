Qui est le nouveau Roi d’Angleterre, Charles III ?

“Je sais que je ne suis pas le seul à penser que les plantes et les arbres jouent un rôle précieux et indispensable dans nos vies”

Le roi Charles III naît le 14 novembre 1948 à Londres. Quand il a 3 ans, sa mère est couronnée reine. Il devient du trône l'héritier apparent et reçoit le titre de duc de Cornouailles. Contrairement à la tradition, il n'est pas éduqué au Palais, mais va à l'école. Il étudie ensuite au Trinity College, à Cambridge, et devient le premier héritier de la famille royale britannique à obtenir un diplôme universitaire. Une fois diplômé, il sert dans la Royal Navy. À 32 ans, il se fiance avec Lady Diana Spencer, âgée de 19 ans. Leur mariage, célébré en 1981 est suivi par 750 millions de personnes dans 74 pays. Ce mariage l'aide à améliorer son image auprès du grand public, car il était parfois perçu comme froid. Le couple donne naissance à deux fils, William et Harry. Funérailles de la reine : qui était Elizabeth II ?

Mais la relation de Charles et Diana se dégrade, ils se séparent en 1992. Le Prince retrouve son amour de jeunesse, Camilla Parker Bowles. En 1997, un an après le divorce du couple princier, Diana meurt dans un accident de voiture à Paris. Tout au long de sa vie, Charles s'est servi de sa médiatisation pour parler de la crise climatique, d'agriculture biologique et de protection de la nature. Il s'investit en parallèle dans la philanthropie en tant que parrain ou président de plus de 400 organisations de charité. Dans une interview de 2018, il assure qu'il n'exprimera plus autant ses opinions une fois sur le trône. Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II, la mère de Charles, meurt à 96 ans. À 73 ans, le Prince Charles devient le roi Charles III. Portrait de Juan Carlos, ancien roi d’Espagne