Qui est Maxwell Frost, le plus jeune membre du Congrès américain?

“Mon combat pour la justice ne s’est jamais arrêté”

“Je sais que je suis jeune, mais je suis convaincu qu’il faut que des personnes plus jeunes soient représentées dans notre gouvernement maintenant.” C’est la première personne de la génération Z à siéger au Congrès des États-Unis. À 25 ans, il remporte en Floride un siège à la Chambre des Représentants pour le Parti démocrate. C’est Maxwell Frost. “Vous avez voté pour l’expression de l’amour. C’est quelque chose dont on ne parle pas assez en politique. Mais si vous avez déjà assisté à un de nos événements, vous savez que j’adore parler d’amour”, avait-il déclaré le 24 août dernier, lors des primaires démocrates. Charles Curtis : le premier vice-président métis des États-Unis

D’origine afro-cubaine, il naît à Orlando, en Floride, et y grandit. “Ma mère biologique m’a proposé à l’adoption au moment de sa vie où elle était le plus vulnérable. Comme des millions d’autres Américains, elle avait été diabolisée et oubliée par le système”, expliquait-il. Comment George W. Bush est devenu président des États-Unis grâce à la Floride

Il est chauffeur Uber pendant sa campagne

Il commence à militer à 15 ans, après la tuerie de masse de l’école primaire de Sandy Hook, en 2012. “Mon combat pour la justice ne s’est jamais arrêté après ça. Je me suis mis au travail pour construire un avenir qui n’existe pas encore, mais qui pourrait exister, à l’Union américaine pour les libertés civiles et, ces deux dernières années, en première ligne du mouvement pour éradiquer la violence par arme à feu, en tant que directeur national de l’organisation de la Marche pour nos vies.” "Fucking bitch" : insultée au Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez répond

Alors qu’il fait campagne, il travaille comme chauffeur Uber pour subvenir à ses besoins. Il se distingue par ses propositions progressistes : faire baisser la violence par arme à feu, réformer la police et le système carcéral et mettre en place un New Deal écologiste. Le 8 novembre 2022, Maxwell Frost devient le plus jeune membre de la Chambre de Représentants et le premier Afro-Cubain à occuper cette fonction. “Finalement, ce qui compte, c’est de se battre pour toutes les causes et tout le monde. (…) Gardez ça en tête chaque jour et n’abandonnez jamais, aussi dur que ça devienne. Et je resterai à vos côtés, à apporter les changements qu’il faut apporter, parce que chaque personne a droit à la justice.” Une vie : Amanda Gorman