Réouvertures à la mi-mai : ce qu'a dit Emmanuel Macron

Réouvertures à la mi-mai : voilà ce qu'a dit exactement Emmanuel Macron ce lundi 26 avril.

Vers une réouverture progressive des lieux publics

La stratégie adoptée par le gouvernement vise à limiter un nouvel emballement des contaminations au Covid-19. Le président Emmanuel Macron rappelle que la vaccination et le temps clément peuvent être des facteurs aidant à la réouverture de certains lieux publics.

Première phase : la réouverture des lieux culturels puis des terasses de restaurants

Selon les résultats obtenus, il pourra être décidé de rouvrir les établissements culturels, avec des jauges plus réduites. Quant à la réouverture des restaurants, le Président rappelle qu’ils sont des lieux propices à la contamination et que pour cette raison-là, les terrasses seraient une alternative intéressante. “Les terrasses, on voit bien que c’est moins embêtant que quand on est à l’intérieur. C’est du bon sens”, confie-t-il.

En ce qui concerne les sports extérieurs et indoors

Quant aux sports en extérieur et intérieur, leur pratique sera de nouveau autorisée lors d’une deuxième phase afin d’éviter de nouvelles contaminations.