Russie : Olga Misik est devenue un symbole du mouvement pro-démocratie

Olga Misik, 17 ans et symbole du mouvement russe pro-démocratie « Je ne crois pas aux politiciens, je crois en moi, je crois en mon peuple. » À seulement 17 ans, en lisant la constitution assise face à la police, Olga Misik est devenue un symbole du mouvement pro-démocratie en Russie.

« Je ne crois pas en les politiciens. Je crois en moi et en la population ». Olga Misik est devenue un symbole du mouvement russe pro-démocratie après la publication de cette photo devenue virale. « À vrai dire, c'était destiné à la police anti-émeute, je ne savais pas que j'étais écoutée et filmée par d'autres personnes. Je voulais juste leur dire que nous avions l'intention de manifester pacifiquement » raconte Olga Misik.

« L'information est une arme très puissante »

Lors d'une manifestation en juillet 2019, Olga Misik, âgée de 17 ans, a lu la Constitution russe devant les policiers moscovites, notamment les articles relatifs à la liberté d'expression, et à la liberté de manifester pacifiquement. Les manifestations ont éclaté à Moscou pour répondre à la décision des élus d'interdire aux candidats de l'opposition de participer à une élection municipale en septembre. Composé de 45 sièges, le Parlement de Moscou est dirigé par le parti pro-Kremlin, Russie Unie. « Je ne soutiens personne en particulier. J'apprécie tous les candidats de l’opposition » a déclaré Olga Misik.

Olga Misik figure parmi les plus de 1 000 manifestants ayant été détenus dans le cadre des manifestations du 27 juillet 2019. Elle a été accusée de prendre part à une manifestation illégale et encourt une amende de 9 000 €. « Il est évident que les autorités, en particulier Serguei Sobianine (maire de Moscou), craignent ces manifestations » estime Olga Misik.

Olga Misik affirme que malgré l'inquiétude de ses parents, elle continuera à aller manifester. Elle étudie actuellement le journalisme à l'université d'État de Moscou. « L'information est une arme très puissante au sein de ce conflit et au cours des manifestations » estime Olga Misik. « Toutes les difficultés auxquelles je suis confrontée me donnent la force de continuer à manifester encore et encore. C'est pour cette raison que je ne ressens pas de peur ou d'autre sentiment de ce genre » ajoute Olga Misik.