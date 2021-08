S'aimer quand l'un des deux est en prison

"T'as l'impression d'être condamné à une peine de prison alors que t'es à l'extérieur." Son compagnon a été condamné à 2 ans d'emprisonnement. Depuis, Clara n'a pas pu lui rendre visite. S'aimer quand l'un des deux est en prison, voilà comment ça se passe…

La douleur de l’incarcération

Son compagnon a été condamné à 24 mois de prison, pour trafic de stupéfiants. Depuis, Clara a souffert de dépression et perdu 10 kg. De plus, elle s’inquiète de ses conditions de détention. Elle lui envoie entre 300 et 400 euros chaque mois dans l’espoir de les améliorer : “Il y a des choses qui coûtent cher. Un ventilateur, c’est 70 euros par exemple.”

Des espoirs à la libération

Bien qu’elle se sente isolée au milieu d’un entourage qui ne la soutient pas, Clara garde espoir de voir son compagnon, d’abord derrière une vitre puis enfin auprès d’elle. Pour le moment, les visites au parloirs lui ont été refusées pour “maintien du bon ordre et de la sécurité” Si Clara enchaîne les demandes, aucun succès pour l’instant.