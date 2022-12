Sadio Mané, footballeur

Grand absent de la Coupe du monde au Qatar pour cause de blessure, le footballeur @sadiomaneofficiel, joueur de l’équipe nationale du Sénégal et du Bayern Munich, ancien de Liverpool et du FC Metz, a connu une année 2022 extraordinaire... dans tous les sens du terme. D’abord parce qu’il a remporté la première Coupe d’Afrique des nations avec ses coéquipiers des Lions de la Teranga, en février dernier, et parce qu’il s’est classé, en octobre cette fois, juste derrière le gagnant Karim Benzema au classement du Ballon d’or. Mais ce que l’on retiendra aussi au sujet de Sadio Mané, c’est ce prix Sócrates (du nom d’un ancien joueur brésilien particulièrement engagé) reçu lors de la même cérémonie du Ballon d’or 2022, un prix qui récompense l’impact des joueurs de football en dehors du terrain et leur engagement pour l’inclusivité, la protection du climat, l’aide aux personnes en difficulté ou celles menacées par la guerre. Ce prix, Sadio Mané l’a reçu parce qu’il a très concrètement et financièrement participé, depuis de nombreuses années, à la construction d’un hôpital public et de plusieurs écoles dans son village natal de Bambali au Sénégal, et qu’il est par ailleurs venu au secours de nombreuses familles en difficulté.