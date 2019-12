Samuel a obtenu son bac à 14 ans : qu'est-il devenu ?

En 1996, Samuel Sené était le plus jeune bachelier de France. Brut l'a retrouvé. Voilà ce qu'on devient quand on passe son bac à 14 ans.

En 1996, Samuel Sené a 14 ans et 1 mois et le plus jeune bachelier de France s'apprête à passer le bac. Après son bac, obtenu avec la mention bien, il entre en classe prépa École normale supérieure en mathématiques. « Je voulais être professeur de maths, professeur-chercheur » raconte Samuel Sené. « J'aime beaucoup faire travailler tout ce qui est sur l'intellect, sur la raison et j'aime beaucoup faire des mathématiques, raisonner dans les exercices » disait déjà Samuel Sené à 14 ans, lorsqu’il passait son bac.

« En arrivant à l'École normale, je me suis aperçu, qu'en fait, c'était pas forcément mon monde, c'était pas forcément les maths qui me faisaient vibrer le plus parce qu'en parallèle de ça, je faisais des cours de théâtre, de piano, de musique » poursuit Samuel Sneé. Des passions qu’il avait déjà à l’époque, lorsqu’il était le plus jeune bachelier de France en 1996.

Et Samuel Sené brillait tout autant dans ces domaines. Il en a désormais fait son métier : « en arrivant à l'École normale, j'ai préféré m'occuper des activités culturelles de l’école : monter des orchestres, monter des spectacles. Et en l'espace de quelques années, j'ai fait le choix de complètement me tourner dans le monde du spectacle vivant et aujourd'hui, je suis donc chef d'orchestre, metteur en scène et producteur de spectacles » conclut Samuel Sené.