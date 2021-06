Séparé en fuyant la RDC, un couple se retrouve 8 ans plus tard

Ils pensaient ne jamais se revoir. Mariés depuis 23 ans, Jeanne et Denis avaient dû fuir la RDC chacun leur tour et avaient perdu la trace l’un de l’autre. 8 ans plus tard, une enquête de la Croix-Rouge leur a permis de se retrouver. Brut y était.

Des retrouvailles après 8 ans de séparation

Mariés depuis 23 ans, Jeanne et Denis ne se sont pas vus depuis 8 ans après que Denis a dû fuir la République démocratique du Congo pour s’être opposé au pouvoir en place. Il décrit “un sentiment de retrouver une partie de moi qui était quelque part.” En 2014, Denis est contraint de fuir son pays et vient se réfugier en France. Il perd alors la trace de sa femme, elle-même opposante politique.Ce n’est qu’en 2019 que Denis parvient à retrouver la trace de Jeanne, alors en Angleterre, grâce à une enquête de la Croix-Rouge. Denis a obtenu l’asile politique en France. Il possède une carte de résident renouvelable et valable pour 10 ans. Jeanne va bénéficier du même statut.

Le programme de réunification familiale de la Croix-Rouge

Le programme de réunification familiale de la Croix-Rouge est international. Il a été créé en 2012. En 2020, il a permis en France à 44 familles de se retrouver. Louise Dubreux, Coordinatrice du programme de réunification familiale explique : “C’est un programme qui propose un accompagnement global aux familles séparées qui souhaitent être réunies, que ce soit en France ou à l’étranger.”

Denis finit par conclure : “Du fond de moi, j’étais persuadé qu’elle était vivante.”