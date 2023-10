Son métier : éleveuse de vaches laitières

“On a une utilité, on sert à bien nourrir les gens.” Son métier à elle, c’est éleveuse de vaches laitières. Tous les jours, dès 5h30 du matin, Aude recueille le lait de ses vaches pour en faire des yaourts. Soucieuse de la santé de ses animaux et d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement, son travail s’inscrit dans la démarche Bleu-Blanc-Coeur. On a passé une journée avec elle dans sa ferme Lait Gaillardises.