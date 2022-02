Street Reporter, le quotidien du journaliste Rémy Buisine

"Dans ce doc, j'ai voulu partager mon quotidien de journaliste et ce qui m'a donné envie de faire ce métier. J'aime le côté humain de la profession, être au plus proche des gens qui essayent de faire bouger le monde, de ceux qui ont des difficultés pour boucler les fins de mois et accompagner les sujets importants pour l’avenir de notre génération." Rémy Buisine, street reporter pour Brut.

Je m'abonne à BrutX

4,99€ / mois, sans engagement