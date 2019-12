Timothée, professeur des écoles sur l'île d’Ouessant

Professeur des écoles, Timothée a accepté ce poste sur cette île bretonne de moins de mille habitants. Un choix qu'il ne regrette pas. Brut l'a rencontré.

Lorsque les parents déposent leur enfant à l’école, ils font la bise à Timothée. Timothée Priol est professeur des écoles. Lorsqu’il sort de l'IUFM, son concours en poche, sa directrice de promo les prévient qu’un poste est libre sur l’île d’Ouessant et que personne n'en veut. « Donc, il y avait deux choix, soit quelqu'un se dévouait dans la promo, soit on était tiré au sort. Et après avoir réfléchi, assez rapidement, je suis venu bosser ici » raconte Timothée Priol.

Professeur depuis maintenant 8 ans sur l’île d’Ouessant, il ne souhaitait pas travailler dans une grande ville : « Dans les écoles plus grandes, sur des plus grandes villes, on perd un peu peut-être le rapport aussi proche qu’on peut avoir avec les élèves, les parents, même la mairie ».

Et Timothée Priol ne regrette pas du tout son choix : « Tout se passe très, très bien et moi, j'aime bien les petits microcosmes comme ça où tout le monde se connaît, tout le monde se salue, tout le monde est bienveillant les uns envers les autres » déclare le professeur. C’est même pour lui un privilège.

Avant, il retournait sur le continent le week-end. Désormais, il vit sur l’île d’Ouessant à temps plein, la plupart du temps du moins. Timothée Priol a en effet régulièrement des répétitions ou concerts avec son groupe de punk français : Syndrome 81. Il raconte souvent ses tournées à ses élèves, curieux de connaître ses aventures musicales, les endroits qu’il a pu visiter. Comme l’école est petite, Timothée Priol suit parfois ses élèves depuis leur plus jeune âge.

Professeur des écoles, membre d’un groupe de musique, mais aussi professeur de voile et sauveteur en mer… Timothée Priol est multi-casquettes. Il apprend la navigation à voile à ses élèves dans la Baie de Lampaul : « Je trouve ça essentiel pour des enfants sur une île de savoir nager et puis naviguer un peu, être à l'aise avec des bateaux » explique Timothée Priol.