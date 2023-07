Train de vie avec Yves

"Quand je suis en région parisienne, je n'utilise plus du tout ma voiture." Comme beaucoup, Yves passe beaucoup de temps dans le train. Il y a 3 ans, il s'est lancé un défi : visiter toutes les gares de France. Et il en a déjà vu plus de 2000. On l'a retrouvé à la gare de Montereau.