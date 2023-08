Un enfant de 7 ans sauve sa mère en appelant les pompiers

“Bonjour ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller”. Au bout du combiné, un garçon de 7 ans appelle les pompiers car sa mère de 34 ans est inconsciente. Le jeune garçon est calme et parvient à répondre à toutes les questions des pompiers. “C'est une maison ou un appartement ? Une maison. D'accord. Et ta maman, elle est sur le ventre ou elle est sur le dos là? Elle est sur le ventre parce qu'en fait elle n'arrive pas à se réveiller. Et tu peux la mettre sur le dos ta maman ou pas s'il te plaît? Non, je ne peux pas. Elle te répond quand tu l'appelles? Non, elle ne répond pas. Crie fort dans ton oreille, maman! Maman! Ça veut pas? D'accord, mets-la sur le dos s'il te plaît. C'est bon. Elle est sur le dos ta maman? Oui. Est-ce que tu peux mettre ton oreille à côté de son nez et me dire s'il y a de l'air qui sort de son nez? Oui, il y a de l'air qui sort de son nez”.

Ce pompier aide une mère à sauver son bébé par téléphone





L’enfant est avec sa petite sœur de 4 ans et demi. Les pompiers indiquent au petit garçon de placer sa mère en position latérale de sécurité (PLS) et d’aller toquer chez un ou une voisine. L’enfant de 7 ans revient quelques minutes plus tard avec une voisine qui reprend l’appel des pompiers. “Oui madame, bonjour, c'est les pompiers. Vous pouvez suivre l'enfant et aller voir la maman s'il vous plaît. On reste en ligne. Je vais tout de suite”. La voisine constate que la mère est inconsciente et elle a les yeux fermés. Elle respire. “Une fois que les pompiers sont là, vous pouvez féliciter son fils. C’est grâce à lui. Félicitez-le, parce que c’est très bien, merci d’avoir fait ça” affirme le pompier. Quelques minutes plus tard, les secours arriveront dans la maison pour prendre en charge la mère de famille.

Anticiper les feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône