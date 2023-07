Un mort à Marseille

Un homme est mort en marge des émeutes à Marseille, "probablement" à cause d'un "tir de flash-ball". Selon plusieurs médias, cet homme de 27 ans circulait sur un scooter à Marseille dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet. Si des émeutes et pillages se déroulaient cette nuit-là dans le secteur, le parquet de Marseille précise qu'il n'est pas possible de "déterminer si la victime y avait participé ou même si elle avait pu circuler dans une telle zone".

D’après les premiers éléments de l’enquête, le décès a "probablement" été "causé par un choc violent au niveau du thorax causé par le tir d'un projectile de type flash-ball". Cet impact a entraîné un arrêt cardiaque et donc, la mort de cette personne dans un temps proche. Selon Marianne, "l'éventualité d'un tir de LBD ne serait pas exclue". La Provence évoque, elle, un impact qui pourrait correspondre à celui d’un projectile de type "Gomm-Cogne".

D’après Franceinfo, l'homme a été retrouvé sur le cours Lieutaud dans le centre de Marseille puis a été transféré à l'hôpital, où il est décédé. Il est cependant impossible de savoir si le choc mortel a eu lieu sur le cours Lieutaud. Le parquet de Marseille a ouvert "une information judiciaire du chef de coups mortels avec usage ou menace d'une arme". Selon l’AFP, la police judiciaire et l’IGPN ont été cosaisies.

