Un rabbin répond à 12 questions sur son quotidien

Pourquoi porter la kippa ? Pourquoi ne pas toucher aux objets électriques pendant le shabbat ? Le rabbin Jonas Jacquelin répond à 12 questions sur son quotidien.

Pourquoi vous portez toujours la kippa ?

Le rabbin Jonas Jacquelin rappelle que la kippa constitue un symbole d’humilité afin de rappeler à l’homme qu’il a toujours quelque chose au-dessus de sa tête.

Est-ce que vous avez des débats sur la religion avec vos amis non-croyants ?

À ce propos, le rabbin explique qu’au sein du Judaïsme, on ne s’intéresse pas forcément à la question de la croyance. Savoir qui croît et qui ne croit pas n’est pas déterminant. Il souligne que c’est quelque chose relevant de l’intime, amené à évoluer tout au long d’une vie, en fonction des différentes situations. Ce qu’il estime plus intéressant, c’est plutôt le fait de savoir qui fait quoi, qui a un comportement digne, capable de se comporter et d’agir avec justice.

Pourquoi vous n’avez pas le droit de manger de coquillages, ni de crustacés ?

Le rabbin rappelle qu’il s’agit d’un des interdits alimentaires énoncés dans la Torah. Mais par-delà cette interdiction, on trouve la conception de l’homme comme un être introduisant de la pensée, de la réflexion dans ses actes du quotidien, comme celui de se nourrir.

Pourquoi lors des repas on ne doit pas mélanger le lait et la viande ?

Il s’agit d’un autre interdit biblique fondé sur la différenciation entre les principes de vie et ceux de mort. La première étant représentée par le lait, et l’autre par la viande.

Donc vous ne pouvez pas manger de hamburger ?

Impossible donc d'en manger.

Pourquoi on ne peut pas toucher d’objets électriques pendant Shabbat ?

L’interrogé rappelle que Shabbat est un jour de repos. Plus précisément, il s’agit d’un jour pendant lequel il faut se couper du reste de nos habitudes. Ne pas utiliser d’électricité, c’est une manière de sanctifier ce jour et se concentrer sur d’autres choses qui n’ont pas à voir avec le quotidien.

Tout le monde respecte ça ?

Pour le rabbin, s’il existe des règles, l’important est d'espérer que chacun à son niveau est capable de progresser pour les respecter.

C’est vrai qu’on ne peut pas déchirer du papier pendant Shabbat ?

Le rabbin Jonas Jacquelin rappelle que si on déchire un papier, on va créer deux feuilles. Il s’agit donc d’un acte productif, donc contraire au repos préconisé par Shabbat.

Est-ce que vous regardez des séries?

La réponse est oui, et surtout depuis le premier confinement.

Quelle est la dernière série que vous avez binge-watchée? C'est-à-dire, regarder en intégralité, toutes les saisons d’une traite…

En tant que jusqu’au boutiste, le rabbin confie regarder le plus souvent les séries intégralement. Il cite parmi celles qui l’ont marqué : House of Cards, The Crown, Le bureau des légendes, Baron Noir, ou encore quelques séries israélienne telles que Shitsel et Fauda.

C’est vrai que vous ne pouvez pas serrer la main à une femme autre que la vôtre ?

Cela dépend des différents courants du Judaïsme et selon le courant auquel on s’adresse. Le rabbin appartient quant à lui à un courant considéré comme plus progressiste, qui n’induit pas de distinctions entre homme et femme.

Et si vous avez une relation adultère ?

“J’ai un peu plus peur de ma femme que de Dieu”, répond le rabbin.

On peut se marier combien de fois dans la religion juive ?

A partir du moment où la séparation avec le précédent conjoint s’est faite dans les règles, le rabbin explique qu’on peut se marier autant de fois qu’on veut.

Pour devenir rabbin, il faut suivre toute une série d’études et de cours, dans lesquels on apprend la Torah, le Talmud, le commentaire, la gestion de la vie communautaire, la loi juive. Il faut ensuite trouver une synagogue dans laquelle officier.

Ça prend combien de temps tout ça ?

Habituellement, autour de 5 ans.