Une géolocalisation unique sur Instagram pour préserver les paysages

Les intagrameurs nuisent-ils à l’environnement ?

Selon le WWF, Instagram pourrait contribuer à la dégradation de certains lieux, à cause de la pollution plastique et du piétinement des touristes. Cet été, l’association a mis en place une géolocalisation unique pour enrayer ce phénomène et demande aux pouvoirs publics de réguler la fréquentation de certains sites fragiles.

48 % des 18-24 ans disent être souvent influencés par les réseaux sociaux pour déterminer leur lieu de vacances. Selon Arnaud Gauffier, co-directeur des programmes de WWF France, Instagram est un véritable « problème » qui vient s’ajouter au tourisme de masse. Selon le WWF, partager sur Instagram la photo d'un lieu préservé avec sa géolocalisation peut accélérer sa dégradation.

WWF France estime que certains sites emblématiques et touristiques, notamment en Méditerranée, sont surfréquentés. Et pour WWF France, cela est notamment dû aux réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram « qui par les instagrameurs, via les influenceurs, permettent une géolocalisation très précise de ces sites. Et donc, on a un afflux, après ça, de touristes, de personnes qui suivent ces personnes sur Instagram » explique Arnaud Gauffier, co-directeur des programmes de WWF France.

Un tourisme de masse qui détruit les sites les plus fragiles

Le problème, c'est que certains de ces sites sont extrêmement fragiles et ne sont pas du tout adaptés pour accueillir autant de promeneurs : il n’y a pas d'infrastructures, de chemins ou de poubelles… Cela génère de la pollution plastique, du piétinement et finalement « la dégradation de ces sites, voire leur disparition ou la menace sur certaines espèces » précise Arnaud Gauffier, co-directeur des programmes de WWF France.

Arnaud Gauffier, co-directeur des programmes de WWF France, prend en exemple le GR 20, ce fameux sentier qui traverse la Corse. À proximité du sentier, on y trouve de très beaux lacs qui se retrouvent très souvent sur Instagram. Résultat : les pelouses autour des lacs sont entièrement piétinées, car trop de monde s’y rend. Les pelouses se dessèchent et « toute la flore dépérit autour de ces lacs » déplore Arnaud Gauffier.

Arrêter de se géolocaliser pour protéger la planète

Le WWF demande donc aux utilisateurs d’Instagram d’arrêter de géolocaliser aussi précisément ces sites. Cet été, le WWF a donc lancé une géolocalisation unique qui renvoie au siège du WWF au Pré-Saint-Gervais en région parisienne. Cette localisation s’appelle : I Protect Nature. Le but : ne pas dévoiler l’emplacement exact de ces sites fragiles et empêcher ainsi leur dégradation.

Le WWF demande aussi aux pouvoirs publics, d’édicter des règles concernant la pollution plastique et la surfréquentation de ces sites sensibles, « soit en les aménageant mieux, soit en mettant des quotas » propose Arnaud Gauffier, co-directeur des programmes de WWF France.

L’association WWF souhaiterait aussi que certains sites soient mieux protégés en créant de nouvelles réserves naturelles, de nouveaux parcs nationaux, « en renforçant le statut de protection de certaines réserves et en donnant des moyens » énumère Arnaud Gauffier. Le co-directeur des programmes de WWF France voudrait par exemple que des gardes, qui veilleraient également au respect des règles, soient chargés de patrouiller les réserves naturelles, ce qui n’existe pas en France.