Elle arpente les plages marseillaises pour vendre son élixir, une citronnade maison appréciée par de nombreux clients. Bessie est l’une des figures les plus connues de la ville. Après avoir vécu 13 ans à Paris, elle pose ses valises à Marseille en 2018. “Je ne savais pas trop ce que je faisais là. J'ai conçu la citronnade à partir du ginger: c'est du jus de gingembre avec très peu de citron. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment quelque chose de très, très citronné, avec beaucoup de gingembre en même temps, donc, voilà. C'était la citronnade qui était née. Et puis, dans mes placards, j'avais de la graine de fenouil, j'en ai mis aussi, et quand j'ai vu les vertus... Ah! J'ai trouvé ça incroyable” commente Bessie.

“La vie est belle! Des citronnades faites maison! Elle est bien fraîche!”





C’est à la suite d’un AVC que la jeune femme a commencé à vendre des citronnades à la plage. “On m'a toujours fait sentir que je n'étais pas comme les autres. Quand j'étais jeune, c'était plutôt de façon négative donc j'avais du mal à m'accepter, à me comprendre même. Et en vendant la citronnade, je me suis sentie heureuse. Pour une fois, je me sentais bien dans ce que je faisais” confie Bessie. Ses citronnades maison, elle les vend quatre euros. “Les citronnades, ça prend beaucoup de temps. Je suis seule à les faire, et en été, je vends de grandes quantités, donc forcément, ça me demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de temps” explique Bessie, qui n’hésite pas à pousser la chansonnette lorsqu’elle vend ses boissons.

