Une vie : Diego Maradona

Enfant des bidonvilles, il est devenu l'idole de tout un peuple. Voici l'incroyable histoire du "gamin en or", Diego Maradona. 👉 Le film Maradona par Kusturica est à voir sur BrutX : https://brutx.link/2QbGHrw

Une enfance marquĂ©e par une misĂšre extrĂȘme

Celui qu’on surnomme le “pipe de oro” soit “le garmin en or”, est nĂ© en Argentine, en 1960. C’est dans un bidonville de la banlieue de Buenos Aires qu’il grandit avec ses 7 frĂšres et sƓurs, dans une extrĂȘme pauvretĂ©. Asif Kapadia, le rĂ©alisateur du film qui lui est consacrĂ© confie Ă ce propos : “Quand il Ă©tait enfant, il est tombĂ© dans la fosse des toilettes extĂ©rieures, il a failli s’y noyer.” LĂ -bas, il joue au foot dans les rues, et ce dĂšs son plus jeune Ăąge.

À dix ans, il est remarquĂ© par un recruteur. 6 ans plus tard, il est sĂ©lectionnĂ© pour la premiĂšre fois dans l’équipe nationale d’Argentine. Lors de la saison 1981-1982, Diego Maradona marque 28 buts en 40 matchs. Il devient une star dans son pays. À 23 ans, il est transfĂ©rĂ© de Barcelone Ă Naples pour 70 millions de francs. Deux ans plus tard, Diego Maradona gagne avec son Ă©quipe la coupe du monde organisĂ©e au Mexique en 1986. Mais trois ans plus tard, le trophĂ©e est dĂ©robĂ© par la mafia napolitaine et fondu en lingots d’or. En 2008, il monte les marches du palais des festivals de Cannes en compagnie du rĂ©alisateur Asif Kapadia. La mĂȘme annĂ©e, il devient le sĂ©lectionneur de l’équipe nationale d’Argentine.

Une LĂ©gende qui survit aux drames

En 1991, Maradona est contrĂŽlĂ© positif Ă la cocaĂŻne, et trois ans plus tard Ă l’éphĂ©drine. Trois ans plus tard, il revient avec l’équipe de Bocas Juniors. Il est de nouveau contrĂŽlĂ© positif Ă la cocaĂŻne, ce qui met fin Ă sa carriĂšre de footballeur. À quarante ans, Maradona se rend Ă Cuba pour entamer une cure de dĂ©sintoxication. Cinq ans plus tard, il est condamnĂ© par la justice italienne Ă verser plus de 37 millions d’euros d’arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts. À 34 ans, Diego Maradona reçoit le Ballon d’or d’honneur. Le 30 octobre 1998, trois Argentins fondent l’Église maradonienne. Alors ĂągĂ© de 55 ans, Maradona est nommĂ© par la reine d’Angleterre prĂ©sident de l’ONG Football for Unity en AmĂ©rique latine. Le 25 novembre 2020, Diego Maradona dĂ©cĂšde d’un arrĂȘt cardiaque.