Une vie : Kanye West

À 44 ans, il sort son 10e album "Donda", un hommage à sa défunte mère. Il a réservé un stade à Atlanta pour le présenter devant plus de 40 000 fans. Voici l'histoire de Kanye West.

Années 2000 : le début d’une ascension vers la célébrité

Kanye West naît en 1977 à Atlanta, en Géorgie, d’un père ancien membre des Black Panthers et d’une mère professeure d’université. Alors qu’il n’a que 3 ans, ses parents divorcent et il part s’installer à Chicago avec sa mère qui raconte qu’il écrit son premier poème à 5 ans à l’arrière d’une voiture.En 2000, au sein de Roc-A-Fella Records, il devient le beatmaker de Alicia Keys, Janet Jackson, Mariah Carey et John Legend. L’année suivante,il rencontre son premier succès de producteur avec l’album de Jay-Z, "The Blueprint". À 25 ans, il est victime d’un grave accident de voiture. Sa mâchoire est fracturée à plusieurs endroits. Quelques semaines seulement après l’accident, il enregistre le titre "Through the Wire" qui sera le premier single de son futur album. En 2004, il sort son premier album, "The College Dropout", qui sera récompensé de 3 Grammy Awards. À 32 ans, après la mort de Michael Jackson, il s’autoproclame le nouveau "King of Pop". En 2009, il est la première personnalité hors du monde du sport à signer un contrat avec Nike pour sortir une basket : la Nike Air Yeezy. À 42 ans, il sort "Jesus Is King", un album qui mêle hip-hop et gospel.

Un artiste aux actualités souvent subversives

La même année, il crée la polémique en montant sur la scène des MTV Video Music Awards alors que Taylor Swift reçoit le prix du Meilleur Clip, pour proclamer que Beyoncé avait fait "l’un des meilleurs clips de tous les temps". En octobre 2018, après avoir plusieurs fois affirmé son soutien à Donald Trump, il rencontre le président américain dans le bureau ovale.Le 4 juillet 2020,Kanye West annonce sa candidature à la présidentielle américaine de 2020. À 37 ans, il épouse la star de téléréalité Kim Kardashian. Ensemble, ils auront 4 enfants. En février 2021, sa femme demande le divorce, et le couple accepte la garde partagée de leurs 4 enfants. À 39 ans, il est interné pendant plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique et y est diagnostiqué bipolaire. Il dira plus tard considérer ce trouble "pas comme un handicap mais comme un super-pouvoir"

Un rapport privilégié à sa mère qui encourage ses prises de position

À 26 ans, il crée avec sa mère la Kanye West Foundation dont le but est de lutter contre l’échec scolaire par la musique. À 34 ans, il lance sa première marque de vêtements, DW Kanye West, lors d’un défilé à la Fashion Week de Paris. En juin 2020, il fait don de 2 millions de dollars aux familles de George Floyd, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery, dont la mort a relancé le débat sur le racisme aux États-Unis. À 44 ans, en juillet 2021, Kanye West sort son 10e album studio "Donda", un hommage à sa défunte mère.