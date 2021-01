Vaccination : Olivier Véran VS Olivier Véran

Le nombre de vaccins prévus contre le Covid-19 pour ces prochains mois : la confusion

Mercredi 21 janvier 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran s'est exprimé à deux reprises dans la journée, avancant des chiffres contradictoires à propos du rythme de vaccination prévu contre le Covid-19 pour ces prochains mois.

Les chiffres avancés par Olivier Véran à 11h

À 11h du matin, devant les sénateurs de la commission des lois, Olivier Véran s'exprime : Nous ciblons 15 millions de personnes vaccinées d’ici avant l’été. (…) Si on ajoute toutes les personnes qui sont en maladie chronique plus les personnes âgées de 60 ans et plus, on est plus proche des 25 à 30 millions de personnes, ce qui veut dire que même avec la meilleure organisation et les approvisionnements qui arriveraient en temps et en heure, nous ne pourrions avoir vacciné tous les publics fragiles d’ici à l’été, raison pour laquelle nous demandons la poursuite, d’ailleurs, des mesures de protection sanitaire jusqu’à l’automne. C’est mathématiquement, me semble-t-il, défendable.

Les chiffres avancés par Olivier Véran à 20h

Le soir, le ministre de la Santé déclare sur le plateau du 20h de TF1 : "Nous sommes en mesure de vacciner 1,3, 1,4 million de Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars. 20 millions à la fin avril. 30 millions à la fin mai. 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte. 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c’est-à-dire la totalité de la population française, d’ici à la fin août."