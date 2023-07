Valentin, lieutenant dans l'armée de l'air, nous raconte son parcours

Hélicoptères, avions de chasse : l’armée de l’Air et de l’Espace compte plus de 571 aéronefs. Et son job à lui, c’est d’en assurer la sûreté et les remettre en état le plus vite possible. Pour Brut, le lieutenant Valentin raconte son parcours.