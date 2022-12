Victor Wembanyama, espoir français du basket mondial

La NBA s’arrache déjà en 2022 celui qui devrait la rejoindre en en 2023. À 18 ans à peine, le basketteur français @wemby, né au Chesnay dans les Yvelines, est déjà le joueur que toute la NBA s’arrache. Tous les observateurs lui promettent déjà la première place de la draft, ce tour de sélection lors duquel les équipes de la ligue américaine sélectionnent les talents de demain. Alors qu’il n’a pas encore posé ses baskets aux USA, le site de la NBA diffuse déjà ses matchs sur son site, comme pour mieux habituer le public américain au raz-de-marée Wembanyama qui l’attend. Mais pour l’heure, le jeune joueur continue son aventure entamée en 2022 avec le Metropolitans 92, basé à Levallois-Perret. Le rappeur américain Travis Scott est d’ailleurs venu en personne voir évoluer devant lui le jeune phénomène du basket français avec son nouveau club, dans sa salle de la Halle Georges-Carpentier, qui n’en revient toujours pas. "Victor est certainement un des plus gros potentiels que le basket ait connu, on peut être fiers qu’il soit français ! Aux States, il est déjà un phénomène. Sa personnalité et sa maturité face à toutes ces attentes sont impressionnantes. J’ai hâte de le côtoyer pour le bien de l’équipe de France et suivre sa carrière, qui, je l’espère sera, sensationnelle", explique Evan Fournier des New York Knicks, futur collègue de Wembanyama chez les Bleus et en NBA.