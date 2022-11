Voici les 10 meilleures villes étudiantes de France

Quelle est la meilleure ville étudiante en France ?

Le classement a été réalisé par L'Étudiant. Il compare les villes sur cinq thématiques : la formation, la vie étudiante, l’attractivité, le cadre de vie et l’emploi. Selon ces paramètres, Toulouse serait la meilleure ville pour les étudiants. Arrive ensuite en seconde position Rennes. Puis on trouve Montpellier et Strasbourg. À Nanterre, Oumou a ouvert un jardin partagé de 100m²

A la 5e et 6e place, se trouvent Lyon et Grenoble. Bordeaux est la 7e meilleure ville étudiante française, suivie par Nantes (8e). La capitale arrive à la 9e place du classement de L'Étudiant. Poitiers occupe la dernière place. Marina propose des recettes faciles à 1€ par personne