Voici les 10 prénoms féminins les plus donnés à Paris en 2022

Top 5 : Alma, Louise, Emma, Jeanne, Anna

En 2022, les prénoms féminins les plus populaires à Paris ont été un mélange de prénoms classiques et modernes. Les prénoms les plus donnés cette année-là étaient Alma, Louise, Emma, Jeanne, Anna, Adèle, Rose, Gabrielle, Chloé et Jade. Commençons par le prénom le plus populaire de cette année, Alma. Il est d'origine latine et pourrait venir du latin "almus" qui signifie "élever" ou "nourrir". Louise, qui a des origines germaniques, vient de "Hlodowig" et signifie "illustre au combat". Voici les 10 prénoms masculins les plus donnés à Paris en 2022

Emma, qui est d'origine germanique, vient de "Immanouel" ou "Imanu-el" et signifie "Dieu avec nous". Jeanne, qui a des origines hébraïques, vient de "Yehohanan" qui signifie "Dieu pardonne". Anna, qui est d'origine hébraïque, dérive de "Hannah" et signifie "grâce".

Suivis par Adèle, Rose, Gabrielle, Chloé et Jade

Adèle, qui est d'origine germanique, vient du prénom "Adal" et signifie "noble". Rose, qui a des origines latines, vient de "Rosa" qui signifie "rose". Gabrielle, qui a des origines hébraïques, est composé des deux particules hébreuses "gabri" et "el" qui signifient conjointement "force de Dieu" ou "héros de Dieu". Chloé, qui est d'origine grecque, dérivée de "Khloê" et signifie "la verdoyante" ou "herbe naissante". Enfin, Jade qui est d'origine espagnol et signifie "ijada", qui est également une pierre fine de couleur verte. Ce que notre prénom dit de nous

Les choix du prénom du futur enfant peuvent être influencés par des significations symboliques ou des associations culturelles. Les parents peuvent être attirés par un prénom en raison de sa signification ou de sa popularité culturelle, et cela peut expliquer pourquoi certains prénoms sont plus populaires que d'autres dans une région donnée.