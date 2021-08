5 mythes sur les dinosaures

Ça ne se passait pas vraiment comme dans Jurassic Park… 🦖 5 mythes sur les dinosaures démontés par une paléontologue.

Ils étaient bruns et écailleux

Evelyn Vollmer, éducatrice en paléontologie, rappelle que contrairement à ce qu’on peut voir dans Jurassic Park, on trouve des plumes chez certains dinosaures, comme l'archéoptéryx, le microraptor, les dromaeosaures, les vélociraptors… “Depuis la sortie du film, on a découvert que les dinosaures étaient en fait très colorés au lieu d’être gris ou de couleurs foncées.”

Ils étaient cruels

Evelyn Vollmer déclare à ce sujet : “On nous parle tout le temps des théropodes, de leurs gigantesques dents, d’à quel point ils étaient grands et effrayants.” Elle rappelle pourtant qu’il existait aussi de tout petits dinosaures et des créatures très dociles.

Ils étaient très musclés

Là encore, cette affirmation n’a encore jamais été scientifiquement prouvée : “Les tissus mous, comme le cartilage, sont rarement préservés. Maintenant qu’on en retrouve davantage, ainsi que des empreintes de peau, on peut faire de meilleures reconstructions.”

Tous les êtres vivants à la période jurassique étaient des dinosaures

Evelyn Vollmer rappelle que les dinosaures sont identifiés par le nombre de trous qu'ils ont dans la tête. Or, les ptérosaures constituent un groupe complètement différent des dinosaures, alors qu’ils ont vécu à la même époque. “Quand on va au musée, on voit souvent des enfants pointer du doigt en disant : ‘Wow, un dinosaure !’. Mais ce n’en est pas un.”

Ils étaient les premières créatures à parcourir la planète

Une fois de plus, ce n’est pas vrai : “Le Cambrien, le Permien, tout ça c'était avant. Et puis il y a eu les dinosaures. Puis il y a eu le Pléistocène et l'apparition des mammifères. Et puis nous sommes arrivés.”