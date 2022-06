6 trucs dingues au salon VivaTech à Paris

“Le métavers, l’expliquer, c’est pas très clair, l’essayer, c’est tout de suite comprendre”

Trampoline connecté pour faire du sport, gant connecté qui permet de décupler les sensations du jeu, gâteaux imprimés en 3D, jeux virtuels… Lena de Brut était au salon VivaTech pour tester les objets du futur. “Le métavers, l’expliquer, c’est pas très clair, l’essayer, c’est tout de suite comprendre. Saber, c’est un des jeux qui est le plus fun et on comprend très vite qu’on peut être immergé et aussi que c’est actif” décrit Antoine Bordes, managing director de Meta AI. Une journée type en 2030, ça pourrait ressembler à ça

“Si tu fermes les yeux, tu peux imaginer que tu es sous la pluie, en réalité virtuelle” explique Sergei Nossoff, PDG et cofondateur de Teslasuit. Le principe : revêtir un costume connecté à un ordinateur et sentir des émotions dans tout le corps. De leur côté, Timescope développe “des expériences de voyage dans le temps qui permettent au public sur des lieux chargés d’histoire de se projeter dans le passé et de voir à travers les yeux de personnes qui ont été là, quelques années en arrière”, précise Adrien Sadake, cofondateur et président de la start-up. Ils font de l’art avec l’intelligence artificielle