Un engin silencieux et discret

Mickaël Sendra, médiateur du sous-marin Flore-S645 à Lorient, dévoile quelques secrets d’un moyen de locomotion très secret, le sous-marin. Composé de deux coques l’une dans l’autre, le vide qui est entre les deux structures permet soit de faire plonger le bateau si le vide est rempli d’eau, soit de remonter à la surface si le vide est rempli d’air. Si sa structure est très imposante, il ne fait pourtant pas de bruit. Les derniers sous-marins seraient ailleurs plus discrets qu’un banc de crevettes, qui mine de rien, fait beaucoup de bruit. Le sous-marin se veut discret au niveau sonore, mais aussi visuel. La plupart des sous-marins d’exploration sont jaunes mais ils ne le sont pas tous. La plupart, dans le domaine militaire et dans le monde sont noirs, pour se fondre dans la profondeur des océans.

Naviguer à l’aveugle

Dans le central, le pilote contrôle le véhicule avec des petits volants et un tableau de plongée. “Ici, pas de hublot, on va se concentrer vraiment sur une navigation au sonar. Donc, au final, le sous-marin navigue à l'aveugle, comme une chauve-souris, comme les baleines, c'est à peu près le même principe.”, indique Mickaël Sendra. Comme les passagers n’ont aucune visibilité vers l’extérieur, la lumière électrique change de couleur en fonction du jour et de la nuit pour donner un repère aux équipes. “Alors, la lumière est rouge dans un sous-marin pour notamment faire des périodes d'alternance entre le jour et la nuit à l'extérieur, puisque l'équipage, comme il est en quart, il va rouler, il va tourner toute la journée et toute la nuit, donc à un moment, ils sont plus tout à fait en phase. Donc, avec de la lumière rouge, quand on est la nuit à terre, ça leur permet d'avoir un tantinet des points de repère.”

Un équipage récemment mixte

Pendant longtemps, les femmes ont été interdites à bord. À l’époque de la Guerre froide, le personnel féminin était complètement interdit à bord. Mais depuis 2017, les femmes officiers peuvent travailler à bord des sous-marins. “Depuis 2022, la Marine s'était fixé l'objectif de pouvoir accueillir tout métier et tout grade à bord des sous-marins.” L’équipage, quant à lui, est relativement jeune. “La plupart du temps, c’est de 19 ans à début de quarantaine. L'âge moyen, c'est 29 ans. Il faut être aussi dans de bonnes conditions physiques, psychologiques pour se retrouver confiné. Aujourd'hui, les sous-marins partent en mission sur trois mois, par exemple.” Autre fait intéressant : tout le monde n’a pas son propre lit. En fait, il n’y en a qu'un qui est attitré et il appartient au commandant. “Il n'y a pas assez de bannettes pour tout le monde, donc on va avoir qui tourne par quart, c’est ce qu’on appelle une bannette chaude. Cette bannette, il y a toujours quelqu'un qui dort dedans, donc on laisse sa place à son collègue quand on se lève, c'est pour ça qu'elle n'a pas le temps de refroidir. Le seul qui a sa bannette dans le sous-marin, c'est le commandant, qui est surnommé "le Pacha” à bord. Le commandant est tout seul dedans. Il va pouvoir avoir accès à une table à cartes, à un coffre-fort aussi, dans lequel il peut éventuellement ranger une arme si besoin, des ordres de mission, il peut aussi avoir tout un tas de choses qui sont aussi nécessaires au fait qu'il soit un peu au secret et qu'il ait propre bannette.”

