À 80 ans, Michèle apprend à se servir de WhatsApp grâce aux ateliers numériques

"On me dit voici l'application, tapez www.machintruc..." Pour Michèle, 80 ans, le numérique pose souvent des difficultés au quotidien. Avec l'aide de sa petite-fille Marine, elle a décidé de se former grâce aux ateliers numériques d'Orange. Au programme du jour : WhatsApp ! Voilà ce que ça change pour elle. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque