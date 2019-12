Apollo 11 : la rumeur de l'alunissage qui n'aurait jamais eu lieu

Selon certains, ce n’est pas le 50ème anniversaire du premier pas sur la Lune qu'on commémore, mais plutôt le 50ème anniversaire de la plus grande supercherie de l’histoire… Thomas Snégaroff, historien, explique à Brut d’où vient cette théorie.

Certains essayent de prouver que l’Homme n’a pas marché sur la Lune en observant les photos. « Et sur les photos, il y a, effectivement, des choses étonnantes » lance Thomas Snégaroff. Sur les photos par exemple, le ciel est noir, sans aucune étoile, ce qui peut interpeller. « En réalité, c'est parce que c'est le jour lunaire » explique Thomas Snégaroff. Il y a donc beaucoup de lumière et « les étoiles ne sont pas, du coup, visibles parce que la photo est prise par la lumière et les petites lumières qui seraient les étoiles, on les voit quasiment pas » détaille Thomas Snégaroff.

D’autres s’interrogent du fait que sur l’une des photos, on voit Buzz Aldrin et sur son casque, on devrait voir le reflet de Neil Armstrong qui prend la photo. Sauf qu’on ne voit pas le reflet de Neil Armstrong. « La raison, en fait, c'est parce que l’appareil est intégré à sa combinaison et on le voit, il appuie là » précise Thomas Snégaroff.

Mais l’une des principales interrogations concerne le drapeau, planté par Neil Armstrong sur la Lune. Le drapeau semble flotter sur la photo, alors qu’il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune et donc pas de vent. Le drapeau devrait donc tomber. « C'est précisément parce qu'ils ne voulaient pas que le drapeau tombe que les Américains avaient installé une tige sur le haut du drapeau pour qu'il reste bien droit » précise Thomas Snégaroff. De plus, le drapeau de la mission Apollo 11 avait été plié pendant le voyage…

« Ce qui est intéressant, c'est que cette rumeur, elle n'est pas née immédiatement » lance Thomas Snégaroff. Le 20 juillet 1969, personne ne se pose des questions. Le demi-milliard de téléspectateurs est ébahi par ce qu'il voit. Ce n’est que quelques années plus tard, dans les années 1970, que certains commencent à douter : l’Homme a-t-il vraiment déjà posé le pied sur la Lune ? Pour Thomas Snégaroff, le premier événement intéressant apparaît en 1971. Dans "Les diamants sont éternels", il y a une scène où James Bond arrive sur un plateau qui reconstitue les pas du premier homme sur la Lune. Les gens commencent alors à se poser des questions : « et si tout ça était pas fait sur un plateau de cinéma ? »

Pour Thomas Snégaroff, on peut dire que la rumeur commence à ce moment-là. Et puis, le début des années 70 est « une période de très grands mensonges de la part des plus hautes autorités américaines » assure Thomas Snégaroff. En 1971, il y a par exemple la révélation dans la presse, des Pentagon Papers, puis 3 ans plus tard, le Watergate… « D'autant plus que les Américains avaient quand même un immense intérêt à être avant les Soviétiques dans la guerre froide à ce moment-là » ajoute Thomas Snégaroff.

Certains vont même jusqu’à dire que les images de la mission Apollo 11 seraient en fait une mise en scène inventée par Stanley Kubrick, qui vient de réaliser « 2001, l'Odyssée de l’espace ».

Quelques années plus tard, un cinéaste français, William Karel, s’amuse avec cette rumeur et fait un « documenteur » sur le sujet. Il fait comme si tout était une supercherie et raconte donc ce supposé tournage avec Stanley Kubrick. « Les gens racontent la vraie histoire, mais lui, avec le montage (…), il fait dire ce qu'il veut aux gens » précise Thomas Snégaroff.

De nombreux internautes diffusent notamment un bout d'extrait de Buzz Aldrin qui avouerait qu'aucun homme n'est jamais allé sur la Lune. Buzz Aldrin n'a jamais dit cela, mais, en coupant ses mots au montage, l’illusion est parfaite.

Pour Thomas Snégaroff, l’Homme a bien marché sur la Lune « en tout cas, à en croire les dénégations de la Nasa, des dizaines et des dizaines de milliers d'ingénieurs, de scientifiques qui ont travaillé sur le projet et du gouvernement américain. »