Le premier casque de réalité virtuelle par la marque Apple

Apple a levé le voile, ce lundi 5 juin, sur son premier casque de réalité virtuelle et augmentée et a présenté ses différentes fonctionnalités. C’est lors de sa conférence annuelle, la WWDC, qui s’achève ce vendredi, qu’Apple a marqué les esprits le premier jour de l'évènement en annonçant un casque de réalité “mixte”. Cette annonce était particulièrement attendue, la dernière invention forte de la marque étant les Apple Watch en 2014.





Le casque Apple Vision Pro a l’apparence d’un casque de ski, capable d’être contrôlé avec les yeux, les mains et la voix. Tim Cook, le PDG d’Apple l’a décrit comme le premier ordinateur “spatial”. Grâce à une technologie qui détecte les mouvements des yeux, il sera possible de visionner des films, ouvrir des applications, passer des appels ou des FaceTime, ou encore jouer à des jeux vidéo. Il entend être un outil personnel et professionnel, en créant des passerelles entre les applications.





Et s’il est très immersif, en mélangeant le réel et le virtuel, la promesse est qu’il ne coupera pas les utilisateurs du monde extérieur. Ils auront la main sur le degré d’immersion, qu'ils pourront gérer grâce à une fonctionnalité qui ajuste l’écran, allant de la simple superposition d’éléments à l'immersion complète. Il sera d’abord disponible aux États-Unis début 2024, au prix de 3499 $. Actuellement, le marché des casques de réalité virtuelle est dominé par Meta, anciennement Facebook, qui développe des technologies innovantes. Quelques jours avant l’annonce d’Apple, Meta dévoilait son dernier modèle : le Meta Quest 3, qui sera disponible cet automne. Il promet une “meilleure résolution et un format plus ergonomique” que le modèle précédent, le Meta Quest 2. Reste à savoir si le casque Apple Vision Pro pourra le concurrencer.