C'est quoi la collapsologie ?

Ils ont la certitude que le monde va bientôt s’effondrer… Ce sont les collapsologues. Brut a rencontré l’un d'eux.

Catastrophe économique, catastrophe climatique, risque d'effondrement global… L’étude des catastrophes, c'est ce qu'étudient les collapsologues. « On ne peut pas nier qu'il y a des catastrophes (…), chaque discipline cloisonnée annonce des catastrophes » assure Pablo Servigne, collapsologue. « L'idée de la collapsologie, c'est de faire une sorte de synthèse scientifique de ces risques d'effondrement, de ces menaces et de ces dynamiques, de creuser la question des grandes catastrophes et des effondrements » explique Pablo Servigne.

D'après les collapsologues, notre civilisation est sur le point de s'effondrer. Pour Pablo Servigne, il faudrait accepter l'effondrement à venir pour pouvoir rebondir : « L’acceptation, ça ne veut pas dire que j'accepte que (…) c'est foutu. (…) Ça veut dire, je suis conscient de ce qu'il se passe, j'ai traité l'information, maintenant je suis prêt à faire face et à agir » estime Pablo Servigne, collapsologue.

Pour Pablo Servigne, la catastrophe qui arrive ne veut pas dire qu'aucune perspective ne s'offre aux citoyens. : « c'est l'écueil qu'il faut éviter, il faut arriver à trouver les ressources, pour que ces récits qu'on se raconte, réouvrent le champ des possibles, et n'écrasent pas l’avenir » précise Pablo Servigne. « On peut raconter un effondrement, on peut raconter aussi une renaissance : quand un grand arbre tombe, il y a des jeunes pousses, on peut raconter de différentes manières ces catastrophes, pour qu'elles ouvrent des nouvelles perspectives » conclut Pablo Servigne, collapsologue.