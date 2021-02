C'est quoi le chant des étoiles ?

Le chant des étoiles, explication d’un phénomène

Raphaël Peralta est docteur en astrophysique. Pour Brut, il explique le fonctionnement du “chant des étoiles”, une expression utilisée pour désigner les variations des lumières des astres. Voici la mélodie de l’espace.

Les variations lumineuses des étoiles, une mélodie

C’est grâce à l’astérosismologie, une science du 20ème siècle, que l’on connait mieux les étoiles. “C’est une boule de plasma avec de la matière très très chaude, surtout au coeur où il fait 15 millions de degrés”, explique Raphaël Peralta.

L’ensemble de l’information dont nous disposons sur l’espace est donnée par les signes lumineux. Raphaël Peralta compare les étoiles à des ampoules qui auraient tendance à clignoter. Leur émission lumineuse varie au fil du temps. Les étoiles se gonflent et se dégonflent légèrement, et ces mouvements créent des oscillations, que l’on pourrait percevoir comme une espèce de mélodie.

Pourquoi la lumière des étoiles varie-t-elle ?

Au coeur des étoiles, des atomes d”hydrogène fusionnent pour créer de l’hélium. De l’énérgie est générée, et elle produit de la chaleur. Or, “cette chaleur doit sortir, doit s’évacuer”, assure Raphaël Peralta.

Dans certains cas, comme avec le soleil, la chaleur a du mal à sortir car il existe une barrière trop opaque autour du centre. “Quand c’est trop opaque, les particules de lumières ne peuvent plus sortir, donc du coup la chaleur se concentre, et donc c’est la matière qui commence à évacuer la chaleur. L’ensemble de l’étoile va se mettre à vibrer à différents rythmes, de manière plus ou moins synchrone”, ajoute le doctorant en astrophysique.