C'est quoi, les deepfakes ?

Ceci n’est pas Tom Cruise… Les deepfakes, voilà comment ça marche.

Que sont les deepfakes et à quoi servent-elles ?

Les DeepFake sont des vidéos modifiées créées par l’intelligence artificielle. Matt Upham, ingénieur logiciel, explique que le terme “deepfake” vient de "deep learning" et de "fake events". Le deep learning correspond au processus de recherche d’algorithmes et tout ce qui permet de combiner l'image avec la vidéo. Le fake event quant à lui, correspond au résultat de ce qu'un deepfake produit. Un deepfake s'appuie par ailleurs sur un réseau de neurones de l’intelligence artificielle. Celle-ci sélectionne un large échantillon de données dans lequel se trouvent des modèles à suivre. Leur utilité initiale était le doublage de film.

"Les deepfakes deviennent de plus en plus réalistes et faciles à réaliser."

Les deepfakes utilisent des algorithmes pour sélectionner une image à basse résolution avant de la transformer en une résolution de haute qualité. C’est pour cela que les deepfake sont désormais à la portée des populations d'une manière inédite. “Les deepfakes deviennent de plus en plus réalistes et faciles à réaliser grâce à l'utilisation d'applications”, souligne Matt Upham. Il est par exemple possible en prenant, par exemple, la photo d’une personne décédée de “la ramener à la vie.”

“Je suis sûr que les hackers vont devenir beaucoup plus créatifs à ce sujet, surtout à l'avenir.”