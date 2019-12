Comment la lumière bleue agit sur notre cerveau

Cette lumière qui provient principalement de nos écrans se trouve en fait tout autour de nous. Voila comment cette lumière bleue influence notre cerveau.

La lumière bleue est un des spectres de la lumière qui compose la lumière blanche ou celle des éclairages. La lumière bleue est détectée par des cellules spécifiques dans nos yeux, qui vont directement envoyer l'information à notre horloge biologique dans notre cerveau. "Notre horloge interne située dans notre cerveau est plus sensible à cette longueur d'onde, à cette lumière bleue justement." explique Tristan Martin, chercheur en chronobiologie à l'Université de Caen.

Concrètement, la lumière bleue modifie la production d'une hormone dans notre cerveau : la mélatonine. La mélatonine, c'est "le signal de la nuit", ce qui va permettre de nous endormir et, entre-autre, maintenir un sommeil durant la nuit. C'est pourquoi la lumière bleue menace notre sommeil. Tristan Martin développe : "Dès qu'on est exposé à la lumière, quand on regarde des écrans notamment, on va presque arrêter cette production de mélatonine et donc, ça va retarder notre endormissement."

Pour ne pas dérégler notre horloge interne, de nombreux filtres à lumière bleue existent pour les écrans ou pour les lunettes. Cependant, le sommeil est le même si on porte les lunettes bleues ou si on ne les porte pas : "il y a encore du progrès faire de ce côté là", conclut Tristan Martin. Selon lui, la lumière bleue n'est pas particulièrement néfaste pour notre santé - sauf pour certaines personnes comme les travailleurs de nuit qui sont partciulèrement exposés - mais elle est néfaste pour notre sommeil.