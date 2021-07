Comment les dispatchers contrôlent le réseau électrique français

C'est l'un des endroits les plus stratégiques du pays. Ici, Benoit et son équipe de dispatchers contrôlent tout le réseau électrique français et s'assurent qu'il y a suffisamment d'électricité à chaque instant pour couvrir la consommation de la population. Voilà comment ça marche. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque