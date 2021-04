Comment réduire son empreinte numérique ?

Désactiver ses notifications, optimiser ses recherches internet, privilégier les messages instantanés aux e-mails…Charlotte Alardet est directrice des systèmes d’information de Storengie, société d’Engie. Elle nous donne quelques astuces pour réduire son empreinte numérique, et moins polluer.

Désactiver ses notifications

Ce geste permet de préserver les allers retours avec les serveurs.

Optimiser ses recherches internet

Il est possible d’utiliser des mots-clés efficaces pour limiter les recherches. On peut également taper directement l'adresse des sites plutôt que de les chercher.Utiliser des mots clés pertinents permet de raccourcir les calculs qui sont faits derrière par les moteurs de recherche, donc de consommer moins d'énergie.

Privilégier les messages instantanés aux e-mails

Il est également possible de limiter sa communication au strict nécessaire et donc de limiter les destinataires de nos e-mails. Et dans certaines situations, il est bien plus profitable d'envoyer des communications instantanées comme des SMS ou des tchats, plutôt que d'envoyer des e-mails.

Concernant le stockage de données, Charlotte Alardet conclut finalement : “Bien utiliser le Cloud, c’est passer d’un numérique instinctif à un numérique réfléchi.”