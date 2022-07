Elle est la première femme astrophysicienne à être élue à l'Académie des Sciences

Françoise Combes est la première femme astrophysicienne à être élue à l'Académie des Sciences. Elle vient de recevoir le prix For Women in Science de L'Oréal-Unesco. Pour Brut, elle raconte pourquoi il faut plus de visibilité pour les femmes dans le monde des sciences. En partenariat avec la Fondation L'Oréal