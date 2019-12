Elon Musk, l'homme qui avait (presque) tout inventé

C’est qui Elon Musk ?

Elon Musk, créateur et PDG de Tesla Motors et de SpaceX a seulement 46 ans, mais il a déjà une longue carrière d’inventeur derrière lui.

« Nous aurions pu faire quelque chose de similaire à Google il y a 20 ans » assure Elon Musk. À 12 ans, l’inventeur crée Blastar, un jeu vidéo qu'il vend pour 500 $ à un éditeur. À 24 ans, avec ses 28 000 $ donnés par son père, Elon Musk crée avec son frère sa première société : Zip2, qui édite des logiciels de publication en ligne. La vente de Zip2 lui rapportera 300 millions de dollars.

À 28 ans, Elon Musk créé le service de paiement en ligne : X.com, qui deviendra PayPal et qu'il revendra pour 1,5 milliards de dollars. À 31 ans, Elon Musk lance SpaceX avec un objectif : être la première entreprise privée à envoyer des particuliers en voyage dans l’espace. « Quand j'ai lancé SpaceX, je pensais que les chances de succès étaient inférieures à 10 %. Et j'ai accepté la probabilité que j'allais peut-être tout perdre » raconte Elon Musk.

À 32 ans, préoccupé par le réchauffement climatique, Elon Musk crée Tesla Motors, une société qui construit des voitures électriques. À 42 ans, Elon Musk développe l’Hyperloop, un train capable d'atteindre 1 000 km/h et propulsé sur des coussins d’air : « C’est un croisement entre un Concorde, un canon électrique et une table de hockey. Comme s'ils avaient fait un plan à trois et qu'ils avaient réussi à avoir un enfant » décrit Elon Musk. Aujourd’hui, Elon Musk serait apprécié par 98 % de ses employés et à la tête d'une fortune estimée à 15 milliards de dollars.