Ils développent une hydrolienne inspirée par le mouvement des poissons

"Les océans sont une source d'énergie quasiment infinie, comme l'est le soleil." En s'inspirant du mouvement des poissons, Franck et son équipe ont développé cette membrane qui produit une énergie propre et renouvelable grâce à la force de l'eau. Voilà comment ça marche. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque