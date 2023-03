11 000 tonnes de déchets électroniques par an





Le Parlement européen a voté : dès 2024, au sein de l’UE, les utilisateurs utiliseront un seul et même chargeur pour tous leurs appareils. La prise d’alimentation standard choisie sera l’USB-C. Cette mesure concerne les téléphones portables type smartphones, les tablettes, les enceintes Bluetooth, les appareils photos, les casques audio et les consoles de jeux vidéo. Dès l’automne 2024, tous les produits devraient en être équipés. Les ordinateurs PC portables auront un délai supplémentaire jusqu’en 2026 pour s’équiper d’un port USB Type-C.

Selon la Commission européenne, cette mesure permettrait aux consommateurs européens d'économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an. Elle estime que les chargeurs jetés représentent 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. Cette mesure a en effet pour objectif de limiter l'obsolescence et les quantités de déchets électroniques. La firme américaine Apple, qui privilégie les ports Lightning, s'était fortement opposée à ce texte. Les ports Lightning sont notamment présents sur l’iPhone et l’iPad.

