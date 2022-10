La Lune ne se serait formée qu’en quelques heures

La Lune serait composée à 60 % de matériaux provenant de la Terre

En fait, il à 4,5 milliards d'années un corps céleste de la taille de la planète Mars appelé Théia aurait percuté la surface de la planète Terre. Cette collision aurait créé beaucoup de débris, des morceaux de la Terre et de Théia chauds qui en refroidissant auraient fini par fusionner et former la Lune. Depuis les années 1980 la plupart des experts croyaient que ces débris étaient majoritairement issus de Théia et avaient mis des années à fusionner pour former la Lune. Mais la NASA avance désormais une nouvelle théorie. La formation de la Lune n'aurait pas durer plusieurs années mais en fait, seulement quelques heures. Quant à l'origine des débris, ils seraient en fait majoritairement issus de la Terre et pas de Théia. Selon les calculs de la NASA, la Lune serait composée à 60 % de matériaux provenant de la Terre, une estimation deux fois plus élevée qu'auparavant.