Le projet de Jeff Bezos pour retourner sur la Lune

Avec son alunisseur "Blue Moon", Jeff Bezos vise la Lune

Jeff Bezos, patron d’Amazon et de Blue Origin est l'homme le plus riche du monde. Il a un projet : conquérir la lune. Pour ça, il vient de dévoiler son prototype d'alunisseur, ce 9 mai 2019

“Il est temps de retourner sur la lune mais cette fois pour y rester" Ce sont les paroles de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. L'entrepreneur vient de révéler la maquette du projet d'alunisseur de sa société spatiale Blue Origin. Un alunisseur, c'est un engin capable de se poser sur la lune. En effet, avec cet atterrisseur, Jeff Bezos vise un retour des astronautes sur la Lune dans les prochaines années. L'objectif de conquérir la lune a été fixé par Donald Trump pour 2024.

Plusieurs entreprises spatiales rivalisent pour décrocher le contrat auprès de la NASA qui ne dispose pas du type d'équipement qui permettrait d'attérir sur la lune. La société de Jeff Bezos, Blue Moon, doit donc fournir tous les instruments nécessaires dont auront besoin les astronautes envoyés sur la lune depuis une station en orbite.

Selon Jeff Bezos, l'alunisseur pourra emmener sur la lune 4 petits rovers, un véhicule pressurisé pour les humains ainsi que des équipements scientifiques. À vide, l’attérisseur pèse plus de 3 tonnes, et 15 tonnes avec le carburant. Il est équipé d’un seul moteur. Le but de cette opération spatiale est d’alunir au Sud de la Lune, où se situe de l’eau qui pourrait être exploitée. "Une des choses les plus importantes que nous savons à propos de la lune aujourd'hui, c'est qu'on y trouve de l'eau. Sous une forme de glace qui se trouve dans les cratères qui sont en permanence dans l'ombre sur les pôles de la lune. Et l'eau est une ressource d'une valeur incroyable." a déclaré Jeff Bezos.

En 1969, Neil Armstrong fut le premier des douze hommes à avoir marché sur la Lune. Depuis 1972, aucun homme n’a mis les pieds sur la Lune.