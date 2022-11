Les maths obligatoires au lycée pour la rentrée 2023

1h30 de mathématiques obligatoire

C’est le retour de cet enseignement pour la rentrée 2023. En 2019, Jean-Michel Blanquer qui était ministre de l’Éducation avait supprimé les maths du tronc commun. Les élèves du lycée n'avaient plus de mathématiques obligatoires en classe de première. Avant la réforme, les élèves avaient le choix entre trois filières: Scientifique, Économique et Social, et Littéraire. Seul le baccalauréat Littéraire n'avait plus de maths dans son tronc commun, mais les élèves pouvaient quand même choisir l'enseignement scientifique dans leur spécialité. Une journée dans le Lycée Autogéré de Paris

À partir de la rentrée 2023, c’est 1h30 de mathématiques qui sera obligatoire pour tous les élèves de première générale. Le but pour le ministre de l’Éducation c’est de “réconcilier" les élèves avec la matière et de lutter contre les inégalités entre filles et garçons. Plusieurs associations avaient notamment appelé à remettre les mathématiques obligatoires pour cette raison. Aujourd’hui un quart des élèves n’a pas le niveau attendu en mathématiques, selon le ministère de l’Éducation. Ils ont découvert leurs résultats du bac au lycée