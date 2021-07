Les spectacles de drones vont-ils remplacer les feux d'artifice ?

Les feux d'artifice vont illuminer le ciel du 14-Juillet. Mais les spectacles de drones finiront-ils par les remplacer dans le futur ?

Une alternative émergente

Nous les voyons aux Jeux olympiques, aux célébrations du Nouvel An, aux fêtes nationales. C’est en Autriche, en 2012 que le premier spectacle par drones est présenté. L'émergence des spectacles de drones invite à réfléchir aux dangers des feux d'artifice.

Les feux d’artifice : une pratique critiquée pour ses impacts sanitaires et environnementaux

Ces derniers peuvent être dangereux et parfois mortels. En effet, les niveaux sonores élevés peuvent être oppressants pour les personnes souffrant de syndrome de stress post-traumatique ou de troubles du spectre autistique. Les feux d'artifice dégagent aussi des niveaux élevés de pollution dans le ciel et déclenchent en moyenne 18 500 incendies chaque année.

L’alternative du drône présente néanmoins quelques contraintes

Les spectacles de drones présentent certains inconvénients.Les spectacles de drones sont limités par des facteurs tels que les conditions météorologiques et l'autonomie des batteries. De plus, la coordination des spectacles est coûteuse et demande beaucoup de travail.

Pourtant, partout dans le monde, les gens restent fascinés par cette technologie en pleine évolution.