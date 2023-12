Parfois sur les réseaux sociaux, vous recevez des pubs si précises que vous vous dites: “J'ai jamais cherché ça, j'en ai juste parlé une fois, c'est sûr mon téléphone m'écoute”. Aujourd'hui, les applications doivent demander la permission pour utiliser le micro et depuis quelques années, une icône s'affiche automatiquement quand il est activé. En fait, vous écouter à votre insu en permanence n'est pas infaisable techniquement. Mais ça demande beaucoup de ressources. Il faut enregistrer en permanence, stocker les enregistrements, transformer les audios en textes et les analyser. C'est pour ça qu'il faut dire “Hey Siri” ou “Ok Google” pour activer les assistants audio. D'abord, ils cherchent uniquement à reconnaître le son de cette phrase, ensuite ils enregistrent le son de ce que vous dites, analysent le contenu et répondent.

En revanche, les vocaux ou les appels à vos proches peuvent être exploités pour mieux vous connaître. A partir d'un court enregistrement, un logiciel peut déduire des informations sur votre santé, votre âge, votre personnalité, vos émotions ou même votre santé mentale. Et ces informations captées par une appli peuvent être partagées à une autre appli et à d'autres régies publicitaires. En fait, vos téléphones n'ont même pas besoin de vous écouter. Ils ont déjà beaucoup de données sur vous.

Par exemple, si vous allez dans un magasin de sport et que les réseaux de ce magasin offrent des réductions sur du matériel de musculation, et si après vous allez chez un ami le jour de son anniversaire, grâce à la géologication, les algorithmes de recommandation vous déduirent que votre ami voudrait se mettre au sport, et ils vont affiner ces données avec tout ce qu'ils peuvent obtenir grâce aux capteurs de vos smartphones, aux cookies, à votre contenu, aux recherches que vous faites, au temps que vous passez sur des sites, et même à la façon dont vous tenez votre téléphone. Voilà, maintenant vous savez pourquoi.

