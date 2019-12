Près de 3800 exoplanètes ont été recensées

Il y aurait plusieurs milliards de planètes semblables à la Terre : les exoplanètes.

Kepler-452b, TRAPPIST-1 d, Kepler-186f… pourraient abriter la vie. Ce sont des exoplanètes. Des dizaines de ce type de planète sont découvertes chaque mois, alors qu'elles étaient inconnues avant les années 1990. Près de 3800 ont déjà été recensées.

À la différence de planètes comme Saturne, Mars et la Terre, les exoplanètes sont situées en dehors de notre système solaire. Certaines pourraient abriter la vie sous plusieurs conditions, parmi lesquelles : être dans la « zone habitable », c’est-à-dire ni trop proche, ni trop éloignée d'une étoile pour permettre la présence d'eau liquide. Mais aussi la présence d’une atmosphère pour favoriser l'émergence d'océans, de nuages et de pluie et réguler la température.

D'une masse de 1,35 fois la Terre, Ross 128b pourrait par exemple héberger la vie selon certains scientifiques. Rien que dans notre galaxie, il existerait 8,8 milliards de planètes semblables à la Terre.