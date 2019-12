Quand le film Ad Astra imagine la terraformation

Je suis le commandant McBride et je m'efforce de joindre le docteur Clifford McBride. J'aimerais te revoir, Papa. de l'être humain sur une autre planète, L'installation c'est le rêve fou de la terraformation et il se réalise dans Ad Astra, -SUIT CIR RELEASE James Gray avec Brad Pitt. le nouveau film de Le principe: adapter une planete pour que l'être humain puisse y vivre en modifiant la composition de son atmosphère, la température à sa surface et en y installant des infrastructures. On a appelé ça de la "science-futur", pas de la science-fiction. On a imaginé la Lune James Gray Réalisateur d'Ad Astra région d'avant-postes. Sur Mars, on s'est inspiré d'une base scientifique en Antarctique. La terraformation est théorisée dès 1961 par l'astronome américain Carl Sagan. Depuis des années, le concept inspire la science-fiction et la culture populaire. Dans Ad Astra, il y a des humains sur Mars commerciaux qui permettent d'aller sur la Lune. On trouve même des fast-foods à sa surface. Les astres à coloniser sont très loin de la Terre et le processus pourrait prendre des centaines d'années. Pourtant Mars, Vénus le satellite Titan ou encore ont été envisagés par les scientifiques. tout de suite. ce n'est pas pour Mais la terraformation, l'humanité n'a pas Selon la Nasa, les ressources suffisantes pour "terraformer" Mars. Sa ressemblance avec la Terre en fait pourtant l'une des candidates les plus réalistes pour accueillir l'humanité.