Réduire la pollution de l’air grâce à l’hydrogène

Réduire la pollution de l’air et de l’eau grâce à l’hydrogène et l’oxygène, c'est possible. 🌍 Explications avec François Darchis, Directeur Innovation et Développement Air Liquide. [Avec Air Liquide] Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque